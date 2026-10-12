BAB präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

BAB hat am 09.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,03 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18,18 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 0,9 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 0,8 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at