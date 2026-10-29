Baba Arts: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Baba Arts hat am 26.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,03 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Baba Arts ein EPS von 0,070 INR je Aktie vermeldet.

Redaktion finanzen.at