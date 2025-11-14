Baba Arts stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Baba Arts hat am 11.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS lag bei 0,07 INR. Im letzten Jahr hatte Baba Arts einen Gewinn von 0,060 INR je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 408,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 35,3 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 6,9 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

