Babcock Wilcox Enterprises öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Babcock Wilcox Enterprises hat am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,07 USD. Im Vorjahresviertel hatte Babcock Wilcox Enterprises -0,630 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 319,7 Millionen USD gegenüber 144,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at