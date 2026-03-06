Babcock Wilcox Enterprises: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Babcock Wilcox Enterprises hat am 04.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,05 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Babcock Wilcox Enterprises -0,710 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 161,0 Millionen USD – ein Plus von 142,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Babcock Wilcox Enterprises 66,3 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,480 USD. Im Vorjahr waren -0,820 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 18,07 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 587,70 Millionen USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 717,33 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at