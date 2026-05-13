Babcock Wilcox Enterprises vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Babcock Wilcox Enterprises hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,60 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Babcock Wilcox Enterprises ein EPS von -0,260 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 214,4 Millionen USD gegenüber 181,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at