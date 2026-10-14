Babelon Investments PIC: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Babelon Investments PIC ließ sich am 11.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Babelon Investments PIC die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal lag bei 0,0 Millionen JOD – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,0 Millionen JOD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at