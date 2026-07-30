Babelon Investments PIC hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Babelon Investments PIC hat am 28.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 JOD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,050 JOD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 30,0 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 0,1 Millionen JOD, während im Vorjahreszeitraum 0,1 Millionen JOD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at