15.01.2026 08:51:00

Babler: MWSt-Senkung "entlang der Gegenfinanzierung"

Nach der Ankündigung einer Mehrwertsteuersenkung für Grundnahrungsmittel am Mittwoch ist noch offen, auf welche Produkte im Detail der niedrigere Steuersatz von knapp 5 Prozent anfallen wird. Man werde den Warenkorb "entlang der Gegenfinanzierung" aufstellen, erklärte SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler am Donnerstag gegenüber dem Ö1-Morgenjournal. Als Fixstarter nannte Babler aber Milch, Eier, Brotprodukte und Gemüse. "Das sind Dinge, die man bei jedem Einkauf dabei hat."

Es sei mit dem Finanzminister (Markus Marterbauer (SPÖ); Anm.) ausgemacht, dass sämtliche Maßnahmen der Regierung gegenfinanziert sein sollen. "Wir können nicht alle Produkte des Supermarkts senken, das wären Milliardenbeträge, die wir uns alle miteinander auch nicht leisten können", so der Vizekanzler. In etwa 400 Millionen sind für die Maßnahme reserviert, hieß es am Vortag. Gegenfinanziert werden soll das Vorhaben über eine Abgabe auf nicht recycelbares Plastik. Dazu soll eine Paketabgabe für Drittstaatspakete, also Sendungen aus Nicht-EU-Ländern, kommen.

Fiskalrats-Chef Christoph Badelt - der die Maßnahme grundsätzlich begrüßt - hatte gegenüber der "Zeit im Bild" von einem Gießkannenprinzip gesprochen, "weil der Reichere genau so davon profitiert wie der Ärmere". Babler wollte gegenüber dem ORF allerdings nicht von einer "Gießkanne" sprechen. Er argumentierte, dass ärmere Haushalten proportional einen größeren Anteil ihres Einkommens für Grundnahrungsmittel aufwenden.

spo/cgh

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.01.26 KW 2: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fester erwartet -- DAX vorbörslich im Plus -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische Aktienmarkt wird am Donnerstag freundlich erwartet. Der deutsche Leitindex dürfte ebenfalls zulegen. An den Börsen in Fernost geht es am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen