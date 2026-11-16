|
16.11.2026 06:31:29
baby calendar: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
baby calendar hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 16,37 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 22,67 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat baby calendar 471,1 Millionen JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 475,8 Millionen JPY umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!