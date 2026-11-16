baby calendar: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

baby calendar hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 16,37 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 22,67 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat baby calendar 471,1 Millionen JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 475,8 Millionen JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at