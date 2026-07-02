baby calendar stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

baby calendar lud am 30.06.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 61,43 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -11,360 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 22,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 437,0 Millionen JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 534,7 Millionen JPY ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 50,00 JPY. Im Vorjahr hatte baby calendar 19,42 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 26,12 Prozent auf 1,93 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,53 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at