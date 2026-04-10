Diese Österreich-Aktien sind aktuell attraktive Investments. Eine Chart-Sondersendung von BNP Paribas Zertifikate mit Experte Christian Drastil. -W-
10.04.2026 06:31:29

BABY JOB hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

BABY JOB hat am 08.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 21,91 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5,01 JPY je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat BABY JOB mit einem Umsatz von insgesamt 1,03 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 731,3 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren, um 40,64 Prozent gesteigert.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 74,95 JPY. Im Vorjahr waren 50,83 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 44,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,83 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 4,10 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at

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