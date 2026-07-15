BABY JOB informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

BABY JOB gab am 14.07.2026 die Zahlen für das am 31.05.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 22,18 JPY gegenüber 6,43 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 1,25 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 934,0 Millionen JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at