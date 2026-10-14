BABY JOB legte Quartalsergebnis vor

BABY JOB präsentierte am 13.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 43,45 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BABY JOB ein EPS von 19,43 JPY je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 33,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,44 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 1,07 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at