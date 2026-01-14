BABY JOB öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

BABY JOB präsentierte in der am 13.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.11.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 27,18 JPY. Im Vorjahresviertel hatte BABY JOB 23,06 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 41,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,07 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 756,7 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at