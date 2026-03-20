20.03.2026 06:31:28

Babylon hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Babylon hat am 18.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,04 ILS wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Der Umsatz lag bei 161,8 Millionen ILS – das entspricht einem Zuwachs von 38,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 116,6 Millionen ILS erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Geschäftsjahr wurde mit 0,120 ILS ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,120 ILS, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 24,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 554,01 Millionen ILS ausgewiesen. Im Vorjahr waren 444,68 Millionen ILS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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