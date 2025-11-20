Babylon öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Babylon hat am 17.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,03 ILS. Im Vorjahresquartal hatte Babylon ebenfalls ein EPS von 0,030 ILS je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 147,8 Millionen ILS vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Babylon 113,5 Millionen ILS umgesetzt.

Redaktion finanzen.at