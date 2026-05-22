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22.05.2026 06:31:29
Babylon stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Babylon hat am 20.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS lag bei 0,04 ILS. Im letzten Jahr hatte Babylon einen Gewinn von 0,020 ILS je Aktie eingefahren.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 158,4 Millionen ILS vermeldet – das entspricht einem Plus von 32,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 119,4 Millionen ILS in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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