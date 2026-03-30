BAC hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

BAC lud am 27.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 17,19 COP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BAC noch ein Gewinn pro Aktie von 15,67 COP in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat BAC im vergangenen Quartal 5 587,49 Milliarden COP verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BAC 5 892,99 Milliarden COP umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 70,90 COP beziffert. Im Vorjahr waren 62,77 COP je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 22 848,03 Milliarden COP – das entspricht einem Zuwachs von 10,15 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 20 743,00 Milliarden COP erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at