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13.11.2026 06:31:28
BAC verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
BAC hat am 11.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 17,14 COP. Im Vorjahresviertel hatte BAC 17,55 COP je Aktie erwirtschaftet.
BAC hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5 207,49 Milliarden COP abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5 653,44 Milliarden COP erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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