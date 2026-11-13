BAC verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

BAC hat am 11.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 17,14 COP. Im Vorjahresviertel hatte BAC 17,55 COP je Aktie erwirtschaftet.

BAC hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5 207,49 Milliarden COP abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5 653,44 Milliarden COP erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at