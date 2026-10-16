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16.10.2026 06:31:29
Bacil Pharma legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Bacil Pharma lud am 14.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,06 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,010 INR je Aktie in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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