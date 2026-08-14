Bacil Pharma: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Bacil Pharma hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,22 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,480 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at