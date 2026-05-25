Bacil Pharma stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Bacil Pharma hat am 22.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,44 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,030 INR je Aktie in den Büchern standen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,11 INR beziffert. Im Vorjahr hatten 0,640 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at