Galilee Energy Aktie
WKN DE: A1CZ2H / ISIN: AU000000GLL4
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26.11.2026 11:39:22
Back to 1997: Russia wants NATO to roll back its eastern expansion
The Kremlin is reportedly calling on NATO to withdraw from large parts of Eastern Europe. What this would mean for the security of millions of Europeans — and what lies behind Russia's plan.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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