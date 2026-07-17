Going Aktie
WKN DE: A40KXC / ISIN: DE000A40KXC8
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17.07.2026 18:00:00
Back-to-School Laptops and Tablet Prices Are Going Up, but There's a Workaround
Certified refurbished tech can help you save on your device, but don't expect all-time-low price drops.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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