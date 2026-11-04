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04.11.2026 06:31:28
Backblaze A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Backblaze A hat am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,04 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,070 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Backblaze A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,54 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 46,7 Millionen USD im Vergleich zu 37,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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