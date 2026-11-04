Backblaze A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Backblaze A hat am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,04 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,070 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Backblaze A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,54 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 46,7 Millionen USD im Vergleich zu 37,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at