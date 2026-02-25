25.02.2026 06:31:29

Backblaze A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Backblaze A hat am 23.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,09 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Backblaze A -0,300 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 37,8 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 33,8 Millionen USD umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,460 USD vermeldet. Im Vorjahr waren -1,110 USD erwirtschaftet worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Backblaze A mit einem Umsatz von insgesamt 145,84 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 127,63 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 14,27 Prozent gesteigert.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Gewinn von 0,036 USD je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 145,80 Millionen USD beziffert.

