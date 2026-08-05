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05.08.2026 06:31:29
Backblaze A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Backblaze A stellte am 03.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,08 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,130 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde auf 42,7 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 36,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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