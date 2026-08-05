Backblaze A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Backblaze A stellte am 03.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,08 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,130 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 42,7 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 36,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at