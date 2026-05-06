Backblaze A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Backblaze A hat am 04.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,10 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Backblaze A ein EPS von -0,170 USD in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,73 Prozent auf 38,7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 34,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at