Louis Aktie
WKN: 779157 / ISIN: CY0004690711
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06.07.2026 04:19:25
Backlash after China bubble tea firm ordered to pay Louis Vuitton $1.5m
A court in China ruled that Molly Tea had infringed on the luxury brand's four-petal flower design.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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