Louis Aktie

Louis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 779157 / ISIN: CY0004690711

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
06.07.2026 04:19:25

Backlash after China bubble tea firm ordered to pay Louis Vuitton $1.5m

A court in China ruled that Molly Tea had infringed on the luxury brand's four-petal flower design.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Louis Public Co Ltd.

mehr Nachrichten