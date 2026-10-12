Vodafone Aktie
WKN DE: A0J3PN / ISIN: GB00B16GWD56
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12.10.2026 08:01:00
Backstreet Boys: Fans kamen sogar aus Brasilien und China zu den Konzerten nach Düsseldorf
Fans der Backstreet Boys reisten aus mindestens 36 Ländern nach Düsseldorf. Ein Viertel der Besucher kam aus dem Ausland.Weiter zum vollständigen Artikel bei Vodafone Group plc
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