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15.07.2026 06:31:29
Bactiguard stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Bactiguard äußerte sich am 14.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Verlust je Aktie lag bei 0,23 SEK. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,230 SEK je Anteilsschein in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 54,0 Millionen SEK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Bactiguard 48,2 Millionen SEK umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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