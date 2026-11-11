Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
|
11.11.2026 13:06:02
Bad News: There's a New Red Flag Ahead of the Anthropic IPO
Five months ago, on June 12, Elon Musk's Space Exploration Technologies (NASDAQ:SPCX), better known as SpaceX, rewrote Wall Street's record books with its $1.77 trillion initial public offering (IPO). In mere weeks, the developer of the Claude large language model (LLM), Anthropic (Nasdaq: ANT), may challenge SpaceX for the top spot with its own IPO.
Anthropic filed its public registration statement (S-1) on Oct. 26, starting the 15-calendar-day clock until it markets its upcoming debut and (likely) kicks off an IPO roadshow. With a lightning-fast growth rate that had Anthropic generating $65 billion in annual run rate sales as of July, there should be plenty of excited retail investors.
Image source: Getty Images.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Anthropic
Analysen zu Anthropic
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Anthropic
|0,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schwächer -- DAX knackt erstmals 27.000-Punkte-Marke -- Dow startet vorsichtig - NASDAQ sackt ab -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Anleger am heimischen Aktienmarkt halten sich am Donnerstag zurück. Der deutsche Leitindex erklimmt ein neues Rekordhoch. An den US-Börsen zeigt sich ein uneinheitlicher Handel. Die Börsen in Asien verbuchten am Donnerstag Verluste.