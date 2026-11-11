Bad News: There's a New Red Flag Ahead of the Anthropic IPO

Five months ago, on June 12, Elon Musk's Space Exploration Technologies (NASDAQ:SPCX), better known as SpaceX, rewrote Wall Street's record books with its $1.77 trillion initial public offering (IPO). In mere weeks, the developer of the Claude large language model (LLM), Anthropic (Nasdaq: ANT), may challenge SpaceX for the top spot with its own IPO.

Anthropic filed its public registration statement (S-1) on Oct. 26, starting the 15-calendar-day clock until it markets its upcoming debut and (likely) kicks off an IPO roadshow. With a lightning-fast growth rate that had Anthropic generating $65 billion in annual run rate sales as of July, there should be plenty of excited retail investors.

Image source: Getty Images.

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