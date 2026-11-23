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23.11.2026 07:43:38
Baden-Württembergs Sozialminister warnt vor 'Paywall-Medizin'
STUTTGART (dpa-AFX) - Angesichts der Debatte um Selbstzahlertermine beim Facharzt für gesetzlich Versicherte warnt Baden-Württembergs Sozialminister Oliver Hildenbrand (Grüne) vor einer wachsenden sozialen Kluft bei der medizinischen Versorgung. "Wir dürfen nicht zulassen, dass aus der bereits bestehenden Zwei-Klassen-Medizin eine Drei-Klassen-Versorgung wird, in der sich nur diejenigen schnelle Facharzttermine sichern können, die zusätzlich bezahlen", sagte Hildenbrand der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten".
Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, hatte vorausgesagt, dass Fachärzte gesetzlich versicherten Patienten künftig öfter Selbstzahlerangebote machen werden, wenn sie schnell einen Termin wollen.
"Gesundheit darf keine Frage des Geldbeutels sein", sagte Hildenbrand dazu. Eine "Paywall-Medizin" wäre sozial ungerecht und würde das Vertrauen der Menschen in das solidarische Gesundheitssystem beschädigen. Wer Monat für Monat in die gesetzliche Krankenversicherung einzahle, dürfe völlig zu Recht erwarten, "dass notwendige medizinische Behandlungen auch ohne zusätzliche finanzielle Hürden zeitnah zugänglich sind".
Der Vorstoß hatte zuvor bereits von zahlreichen Verbänden die rote Karte erhalten. SPD-Chef Lars Klingbeil hatte auf die von der Koalition vereinbarte Termingarantie für Fachärzte verwiesen, die Kassenpatienten bekommen sollen. Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen warnte, gesetzlich Versicherte dürften bei der Arztsuche nicht in Geiselhaft genommen werden, damit Ärzte ihre Honorare steigern könnten. Der Sozialverband Deutschland (SoVD) wertete den Vorstoß als "hochgradig unsolidarisch und sozial ungerecht"./mov/DP/zb
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