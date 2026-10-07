Sense Holdings Aktie
WKN DE: A0BLH2 / ISIN: US81725R1041
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07.10.2026 19:16:52
Badenoch’s inheritance tax gambit makes no economic sense | Heather Stewart
The Tory leader’s proposal to slash the tax would shovel £6bn of taxpayer money to the already-wealthy
Kemi Badenoch’s inheritance tax gambit is a Conservative classic. After all, it was George Osborne’s high-profile pledge to “take the family home out of inheritance tax” in 2007 that put Gordon Brown off calling a snap general election.
In practice, Osborne’s plan involved a £1m threshold for inheritance tax – and given the global financial crisis had blown a hole in the public finances by the time the Conservative-Lib Dem coalition came to power in 2010, it never came to pass.Continue reading...
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