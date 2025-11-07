Badger Daylighting vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Badger Daylighting hat am 05.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,18 CAD. Im Vorjahresviertel hatte Badger Daylighting 0,930 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 326,9 Millionen CAD – ein Plus von 14,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Badger Daylighting 285,6 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at