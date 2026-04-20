Badger Meter: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Badger Meter hat am 17.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,93 USD, nach 1,30 USD im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig standen 202,3 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 8,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Badger Meter 222,2 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at