Badger Meter stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Badger Meter hat am 22.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,02 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,17 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,62 Prozent auf 222,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Badger Meter 238,1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at