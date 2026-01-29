Badger Meter vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Badger Meter hat am 28.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,04 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 220,7 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 205,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 4,79 USD beziffert. Im Vorjahr waren 4,23 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 826,56 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 916,66 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at