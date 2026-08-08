Badger Meter Aktie
WKN: 863871 / ISIN: US0565251081
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08.08.2026 19:28:17
Badger Meter VP-Engineering Callahan Buys 751 Shares for $101,573 Amid Stock's 26% Pullback
Edward F. Callahan, the VP of Engineering at Badger Meter, Inc. (NYSE:BMI), purchased 751 shares of common stock on July 30, 2026. SEC Form 4 filingTransaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($135.25); post-transaction value based on July 30, 2026, market close ($130.39).Badger Meter is a global provider of flow measurement and control solutions, with a market capitalization of $3.8 billion and TTM revenue of $881.0 million. The company maintains a competitive position through its integrated portfolio of hardware, software, and service offerings that address the critical infrastructure needs of water utilities and industrial customers. With 2,477 employees and operations spanning multiple continents, Badger Meter leverages technological innovation and established customer relationships to drive profitability, evidenced by TTM net income of $125.7 million.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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02.04.26
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Analysen zu Badger Meter IncShs
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