Badische Zeitung: Beim Bienenschutz ist Bayern Vorbild / Kommentar von Bernhard Walker

Freiburg (ots) - (...) Von sich aus wäre es der CSU nicht eingefallen, für mehr blühende Wiesen und manch anderes im Freistaat zu sorgen, das Insekten hilft. Dafür waren die Christsozialen zu eng mit dem Bauernverband verbunden, der das Volksbegehren anfangs mit größter Skepsis sah. Doch der Druck der 1,7 Millionen hat diese Allianz des Stillstands aufgebrochen. Umso schöner wäre es, wenn andere Bundesländer dem weiß-blauen Vorbild folgten. Schließlich ist es in Bayern mit dem Volksbegehren und Beratungen an einem Rundem Tisch erstmals gelungen, die ungute Frontstellung zwischen Landwirten und Bürgern zu überbrücken. (...) http://mehr.bz/rpm (BZ Plus)

