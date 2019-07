Badische Zeitung: Bundeswehr nach Syrien?: Sorry, Herr Präsident / Kommentar von Dietmar Ostermann

Freiburg (ots) - Deutsche Soldaten ins syrische Kriegsgebiet? Die Antwort auf die gewiss nicht zufällig öffentlich lancierte US-Forderung sollte leichtfallen. Sorry, die Bundeswehr wird nicht mit Einheiten am Boden nach Syrien ausrücken. Zwar ist die Anfrage aus Washington verständlich. Denn die Bundesregierung einschließlich des SPD-Außenministers hat stets die Bedeutung des Anti-IS-Einsatzes betont, sich aber bislang militärisch nur eher symbolisch beteiligt. Doch es gibt keinen Grund, sich jetzt tiefer in einen Einsatz zu verstricken, der völkerrechtlich heikel ist und unkalkulierbare Risiken birgt. http://mehr.bz/khs155s

