Badische Zeitung: Der Sarrazin der CDU Kommentar von Dietmar Ostermann

Freiburg (ots) - "Warum findet Maaßen so viel Aufmerksamkeit? Seine Kritik an der Asylpolitik teilen nicht wenige in der Union. Maaßen hatte auch ein hohes Amt im Sicherheitsapparat inne, das verleiht ihm gewisse Autorität. So war es auch bei Thilo Sarrazin, dem Ex-Finanzsenator, und der SPD. Trotzdem würde Maaßen als politischer Querulant nicht so viel Aufmerksamkeit finden, würde die Parteispitze nicht so dünnhäutig auf seine Sticheleien reagieren." http://mehr.bz/6s8

OTS: Badische Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/59333 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_59333.rss2

Pressekontakt: Badische Zeitung Schlussredaktion Badische Zeitung Telefon: 0761/496-0 kontakt.redaktion@badische-zeitung.de http://www.badische-zeitung.de