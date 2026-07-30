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30.07.2026 06:31:29
Badlands Resources vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Badlands Resources hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,50 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -3,400 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,230 CAD gegenüber -3,640 CAD je Aktie im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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