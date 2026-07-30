Surge Holdings Aktie
WKN DE: A2QNCP / ISIN: US86882L1052
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30.07.2026 09:29:10
BAE lifts profit and sales guidance following surge in orders
UK defence group benefits from higher military spending amid ‘highly volatile’ picture on global threatsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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