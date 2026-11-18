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18.11.2026 19:43:39
BAE set to cut more than 1,000 jobs
UK’s largest defence contractor responds to government demand for ‘greater speed and efficiency’Weiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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