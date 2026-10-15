15.10.2026 17:36:20

BAE Systems Bags Ultra-Compact Radio-Frequency Terminals Contract

(RTTNews) - Thursday, BAE Systems plc (BA.L) announced that it has been awarded a contract from the U.S. Space Force Space Systems Command to design and demonstrate ultra-compact radio-frequency terminals for a space-based data layer.

Under this contract, BAE Systems will provide a solution based on its proven, space-hardened family of software-defined radios.

The company will also work with its government partners to rapidly field and demonstrate this critical technology using an Application Programming Interface to enable precise pointing between payloads.

BA.L was trading at 1,933 pence, up 1.81 percent on the London Stock Exchange.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
11.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41
10.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.10.26 KW 41: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen