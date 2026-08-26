BAE Systems Secures $149.8 Mln USS Boxer Deal From US Navy

(RTTNews) - Wednesday, BAE Systems plc (BA.L) announced a $149.8 million firm-fixed-price contract from the U.S. Navy for the maintenance and modernization of the USS Boxer.

The contract includes critical modernization, maintenance and repair that will be performed at Naval Base San Diego.

The company added that if all options are exercised then the value of the contract could reach $180 million.

Currently, BAE's stock is trading at 2,105.00 pence, up 0.29 percent on the London Stock Exchange.