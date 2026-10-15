TONE Aktie
WKN: 891771 / ISIN: JP3860800006
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15.10.2026 15:59:27
Bärbel Bas' resignation shows harsh tone of German politics
Germany's Labor Minister Bärbel Bas has stepped down, citing a family bereavement and the harsh realities of political life. Why is German politics today so often unforgiving?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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